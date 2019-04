Disparos y heridos en las protestas en Venezuela

Agencias

Caracas.- Varios disparos se escucharon este martes durante una movilización, liderada por el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, en la llamada Operación Libertad.

Mientras que en el sector La Granja del municipio Naguanagua en el Estado de Carabobo, cinco manifestantes y un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana resultaron heridos durante las protestas, informó el medio venezolano El Pitazo.

La mañana de este martes, tras la liberación del líder opositor Leopoldo López seguidores de Guaidó tomaron Caracas junto con militares con la intención de derrocar a Nicolás Maduro.

Los manifestantes intentan dirigirse al oeste de Caracas, bastión del oficialismo venezolano.

#30Abr #Caracas | La marcha continúa su rumbo hacia el Oeste de Caracas, siendo escoltada por militares con armas largas. Juan Guaidó y Leopoldo López también forman parte de la movilización. pic.twitter.com/uqhxrgMTUI - @franciscoamarin

Por su parte, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró que tres importantes figuras del Gobierno venezolano, entre ellos el ministro de Defensa Vladímir Padrino, están en contra del presidente Nicolás Maduro, y les ha pedido volverse oficialmente contra él.

En declaraciones a los periodistas, Bolton ha explicado que Padrino, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno, y el comandante de la Guardia de Honor Presidencial, Iván Rafael Hernández, han comunicado a la oposición que Maduro debe irse, y les ha pedido actuar para que así sea.

"Washington mantiene todas las opciones sobre la mesa ante las crecientes tensiones en Venezuela", pero advierte a Rusia de que no "intervenga", dijo Bolton.

El presidente Donald Trump tuiteó que el pueblo de Venezuela tiene el apoyo de Estados Unidos.

I am monitoring the situation in Venezuela very closely. The United States stands with the People of Venezuela and their Freedom!