‘Helene’ se convierte en huracán de categoría 3 camino a Florida

En tan solo unas horas, ‘Helene’ pasó de ser un huracán de categoría 2 a uno de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, mientras avanza por el Golfo de México hacia la costa de Florida, en Estados Unidos.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que el fenómeno hidrometeorológico se encontraba a unos 315 kilómetros al sudoeste de Tampa, con vientos sostenidos de 179 kilómetros por hora (km/h).

Se prevé que la noche de este jueves 26 de septiembre, el centro de ‘Helene’ toque tierra en la zona de Big Bend, en la costa sudoccidental de Florida.

2:25 PM Thursday Update: Air Force hurricane hunters (@53rdWRS) find #Helene a dangerous major hurricane. The maximum sustained winds have increased to 120 mph (195 km/h). Follow the latest at https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/ODkUzeFpc1