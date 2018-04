Tiroteo en restaurante de Nashville deja 4 muertos y heridos

Agencia

Estados Unidos.- Al menos cuatro personas murieron y cuatro resultaron heridas en un tiroteo esta madrugada en un restaurante de un suburbio de Nashville, Estados Unidos, cuyo autor se dio a la fuga, según informaron autoridades policiales.

El Departamento de Policía del Área Metropolitana de Nashville, señaló a través de su cuenta oficial de Twitter que el tirador, que estaba parcialmente desnudo, abrió fuego sobre las 3.25 hora local, en un establecimiento de la cadena Waffle House, informa el portal Infobae.

También te puede interesar: Tras tiroteo, alumnos llevan mochilas transparentes

Uno de los clientes del restaurante en el pueblo de Antioch, a escasos minutos de Nashville, capital de Tennessee, consiguió arrebatar el rifle de las manos del atacante: "El hombre que forcejeó para quitarle el arma es un héroe", dijo el jefe de la Policía. Después el tirador se dio a la fuga vestido únicamente con una sudadera verde, que posteriormente se quitó, y sin pantalones ni ropa interior.

Investigation on going at the Waffle House. Scene being processed by MNPD experts. This is the rifle used by the gunman. pic.twitter.com/lihhRImHQN