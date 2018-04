Tras tiroteo, alumnos llevan mochilas transparentes

Agencia

MIAMI.- Los estudiantes del colegio de Parkland, Florida, donde murieron 17 personas en un tiroteo el pasado 14 de febrero, recibieron hoy a su regreso a clases bolsas plásticas y mochilas transparentes en donde deberán llevar sus pertenencias durante un tiempo no especificado.

"El proceso será muy similar a cuando entras en un evento deportivo".

Tras el receso vacacional de primavera, los alumnos del instituto Marjory Stoneman Douglas recibieron bolsas y mochilas gratis de uso obligatorio para entrar con material escolar y personal en el centro educativo, informa el portal de noticias Excélsior.

Se trata de una de las medidas de seguridad que el distrito escolar ha puesto en marcha a raíz de la matanza perpetrada por Nikolas Cruz, de 19 años, quien acabó a tiros con la vida de 14 estudiantes y tres profesores.

También te puede interesar: Confirman 17 muertos tras tiroteo en secundaria de Florida

Los alumnos que regresaron hoy a las aulas se encontraron solo con cuatro puntos de entrada disponibles a primera hora, y, después del comienzo de las clases, solo uno abierto, recogió el diario Sun Sentinel.

A MSD student walks out with his new clear backpack provided by the school. #MSDStrong #clearbackpacks @WPTV @AmyLipman pic.twitter.com/BCazsfNDNS