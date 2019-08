Hombre estafa a Netflix y a productoras con película falsa

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Adam Joiner, de 42 años, fingió la existencia de una película titulada ‘Legends’ con la que estafó a varias productoras con el argumento de que el filme sería distribuido por Netflix mediante documentación falsa y firmas apócrifas.

A través de ese fraude, el sujeto recaudó 14 millones de dólares ya que convenció a las productoras Dark Planet Pictures, LLC, con las que a su vez logró el visto bueno de las compañías Korean Investment Partners Co., Ltd. (KIP), Star Century Pictures Co., y PGA Yungpark Capital Ltd.