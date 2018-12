Reconstruyen el rostro de un joven que intentó suicidarse

Agencia

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Dos años después de dispararse en el rostro tras un intento de suicidio, Cameron Underwood ha conseguido recuperar la sonrisa y la capacidad de ingerir alimentos sólidos gracias a una operación con tecnología de punta liderada por un médico hispano.

De acuerdo con información de Univisión, Underwood se sometió a una operación quirúrgica de 25 horas y en la que participó un equipo de más de 100 personas del NYU Langone Health centre en Manhattan, Nueva York, el pasado mes de enero.

De acuerdo con esta institución, se trata de la operación de este tipo más avanzada tecnológicamente y la primera en Estados Unidos en que se utiliza la máscara facial de un donante, impresa en tres dimensiones.

Tras el incidente, en junio de 2016, el joven perdió su nariz, la mayor parte de la mandíbula inferior y todos los dientes menos uno, además de sufrir daños en la parte superior del rostro y el paladar.

"Estoy tan agradecido de tener un trasplante porque me da una segunda oportunidad en la vida", dijo Underwood en una rueda de prensa en Nueva York el jueves. "He podido volver a hacer muchas de las actividades que me gustan como hacer deporte, estar en la naturaleza y pasar tiempo con mis amigos y familia", señaló.

El joven también dijo que desea poder volver a trabajar pronto y, algún día, empezar una familia. "Tengo una nariz y una boca de nuevo, así que puedo sonreír, hablar y comer sólidos. Además, ya no me miran tanto los extraños", dijo.

El cirujano plástico que lideró el equipo encargado de esta intervención, Eduardo D. Rodríguez, señaló que, además de la tecnología punta, el éxito se debió a la determinación del joven para sobrevivir. "Al final, todo depende del paciente", señaló Rodríguez en la rueda de prensa.

