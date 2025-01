Hombre se reencuentra con su perro tras perder todo en incendio de LA

Un emotivo video capturó el instante en que un hombre californiano, que perdió su hogar en el devastador incendio de Palisades en Los Ángeles, se reencontró con Oreo, su perro perdido.

Convencido de que lo había perdido para siempre, Casey Colvin no pudo contener las lágrimas al verlo correr hacia sus brazos tras varios días de total incertidumbre.

En las imágenes, Colvin se muestra visiblemente emocionado mientras observa a Oreo a través de la reja de un vecino. Cuando el perro finalmente salta a sus brazos, el hombre exclamó entre lágrimas:

La alegría lo desborda al punto de correr en círculos con los brazos al aire, agradeciendo a Dios por este inesperado milagro.

