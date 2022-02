Incendio en Alemania consume edificio residencial

Un enorme incendio en Alemania consumió un edificio de apartamentos en la ciudad de Essen, la madrugada del lunes, y tres personas fueron trasladadas a un hospital por inhalar humo, dijeron las autoridades.

El servicio de bomberos dijo que unas 100 personas fueron evacuadas del edificio, informó la agencia de noticias dpa. Las autoridades dijeron que no faltaba nadie.

Huge fire in an apartment building in Germany pic.twitter.com/BGwqfBr0r4

Unos 150 bomberos fueron enviados para combatir el incendio. La causa no quedó clara de inmediato.

El servicio de bomberos de la ciudad dijo que la primera persona que llamó reportó un incendio en un balcón del complejo, que fue construido en 2015.

Dijo que las ráfagas de la serie de tormentas que han azotado el norte de Europa en los últimos días parecen haber ayudado a que el fuego se propagara rápidamente.

#Germany #NRW - Fire at residential complex comprising of 50 apartments in downtown Essen, around 100 people have been rescued while 3 remained injured pic.twitter.com/0YjpUzrpXj