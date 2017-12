Destrucción y cenizas, el paso del incendio en California

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Desde la noche del pasado lunes, varios incendios se han avivado al norte de Los Ángeles, California, por lo cual el departamento de bomberos de Ventura, informó que más de 27 mil personas abandonaron sus hogares para huir del incendio denominado "Thomas Fire", que ya devastó más de 18 mil 200 hectáreas en la zona.

El gobernador de California, Jerry Brown, declaró estado de emergencia en el condado de Ventura por el rápido desplazamiento de un incendio que ha destruido cientos de viviendas y ha conducido a la evacuación de 27 mil personas, informó la agencia Xinhua.

El incendio inició la noche del lunes en la zona del colegio Thomas Aquinas y parque Stekel, en la ciudad de Santa Paula, y luego avanzó por ambos lados de la autopista 150, la cual fue cerrada posteriormente por las autoridades. Otros dos incendios se generaron la mañana de este martes, uno denominado "Creek", que ha destruido unas 4 mil 450 hectáreas, y el otro "Rye Fire", por ahora reducido.

Según el boletín del mandatario, las condiciones meteorológicas extremas, incluyendo fuertes vientos, han incrementado la propagación del arrasador incendio, el cual ha causado daño a infraestructura, ha causado apagones de luz generalizados y ha obligado al cierre de autopistas y caminos locales.

La Agencia Federal de Manejo de Emergencias otorgó ayuda de manejo de incendios para apoyar la mitigación, manejo y control del incendio.

"El humo de los incendios devastadores se extenderá sobre una zona vasta", advirtieron en Twitter los bomberos de Ventura, cuya parte costera tiene una población de 100 mil habitantes.

