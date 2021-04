Incendio en barco petrolero de Siria; se especula ataque con drones

SIRIA.- En la tarde de este sábado en las costas de la ciudad de Baniás en Siria, una fumarola se registró en uno de los depósitos del tanquero, cuando este se encontraba cerca de la costa de la ciudad. Así lo infirmo la agencia SANA.

Several images the oil tanker on fire off the Syrian coast of Baniyas. #Syria pic.twitter.com/ZADTLONwgJ