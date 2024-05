El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó que Néstor Isidro Pérez Salas alias ‘El Nini’, es señalado de presuntamente asesinar en 2023 a un informante de la Administración de Control de Drogas (DEA) que estaba infiltrado en el Cártel de Sinaloa.

El ‘Nini’ de 32 años, fue extraditado de México a los Estados Unidos apenas el 25 de mayo del presente año para enfrentar una larga lista de cargos, señala un comunicado de la DOJ.

Alleged Sinaloa Cartel Leader and Lead Assassin Extradited from Mexico to the United States on Drug Importation, Murder, Kidnapping, Firearms, and Money Laundering Charges



🔗: https://t.co/7EP0fhvhVt pic.twitter.com/F38SZ7O3dw