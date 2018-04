Mujer es encarcelada por golpear a su novio

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras seis años de noviazgo, una mujer fue sentenciada a siete años de prisión, acusada de torturar a su pareja, a quien aisló de su familia, sometió a múltiples lesiones físicas y le negó el alimento.

Alex Skeel y Jordan Worth se conocieron a los 16 años cuando cursaban la secundaria en Inglaterra, y lo que al principio parecía una linda relación, se convirtió en una pesadilla, publicó el portal El Imparcial.

Primero, Jordan comenzó a controlar a su novio, ella decidía lo que debía vestir, le rompió sus teléfonos celulares para que no se comunicara con amigos y familiares, luego llegaron los golpes, incluso Alex tuvo que ser hospitalizado varias veces.

En una ocasión, la joven persiguió a Alex y lo golpeó en las manos y en la cara con un martillo, después con una botella de cerveza le pegó en la cabeza y lo dejó inconsciente.

El martirio de Skeel llegó a su fin cuando en una noche de 2017, un vecino alertó a las autoridades tras escuchar gritos en la casa de la pareja.

Los paramédicos atendieron al joven que tenía varias heridas en mano y quemaduras en brazos y piernas, las cuales había tratado de curar él mismo.

En el juicio se supo que Worth le había lanzado agua hirviendo a su pareja, lo que le causó quemaduras de segundo y tercer grado.

Alex Skeel was stabbed, hit and had boiling water thrown over him by his partner Jordan Worth. She's now the first woman to be jailed for coercive and controlling behaviour. Alex spoke to ITV News Anglia about his horrific ordeal. pic.twitter.com/g0uaSFfyFC