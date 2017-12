¿Árboles libres de pájaros? Es posible en Inglaterra

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Cansados de tener que limpiar sus autos todos los días, pues los pájaros que se posaban sobre los árboles del estacionamiento los manchaban, vecinos de una comunidad en Bristol, Inglaterra, colocaron púas en las ramas para evitar que las aves se posaran y ensuciaran sus autos.

Las púas fueron ubicadas estratégicamente en las ramas que cuelgan sobre un estacionamiento en el que aparcan costosos automóviles BMW y Audi. Incluso, entre ellas colocaron una lechuza de yeso.

De acuerdo a Milenio. esta medida fue denunciada por una joven, quien posteó una foto donde se aprecia unas ramas del árbol con el alambre.

Our war on wildlife: now birds are not allowed in trees...?! Pigeon spikes spotted in Clifton, Bristol above a car park. Has anyone seen this before? How is it allowed?!

📷: thanks to Anna Francis pic.twitter.com/NuG9WvYBMj