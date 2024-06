General Zúñiga reconoce desacato al presidente de Bolivia

En el contexto de la movilización irregular de las tropas militares en torno al Palacio de Gobierno de Bolivia, ocurrida esta tarde en la plaza Murillo, el recién destituido comandante del Ejército, Juan José Zúñiga bajó de un vehículo blindado e indicó que el movimiento se debe a un supuesto ultraje a las Fuerzas Armadas de Bolivia.

Zúñiga lanzó un supuesto intento de golpe de Estado en Bolivia luego de que fuera destituido de su cargo tras unas declaraciones en las que criticó al ex presidente Evo Morales.

¿Se va a enfrentar con el pueblo?, le preguntaron, mientras al fondo se escuchaban detonaciones.

De acuerdo con la prensa local, el General Zúgiña entró al Palacio de Gobierno y estuvo alrededor de cinco minutos. Después, salió sin dar declaraciones a los medios de comunicación.

Reportes señalan que Zúñiga entabló contacto con Arce.

What a picture.



Bolivian President Luis Arce has met the leader of the attempted military coup in Bolivia face to face at the doors of the Presidential Palace. pic.twitter.com/v2DQDhBGwR