Israel responde y lanza misiles a Irán

Este jueves Israel lanzó un bombardeo con misiles contra Irán en respuesta a un ataque lanzado la semana pasada, según informó un funcionario estadounidense a la cadena de noticias ABC News.

ABC News reportó que misiles israelíes golpearon al menos un objetivo en territorio iraní.

Israel officially launches attack on Iran. Iranian media is reporting 3 explosions in southern Iran. US official tells ABC News that Israel conducted airstrikes on a target in Iran

De acuerdo con reportes se registraron explosiones también en Siria e Irak.

It has been confirmed by several sources and U.S. officials that the Israeli Defense Forces have conducted a strike on a location within Iran.



Shortly thereafter, Iran closed its airspace and diverted all aircraft from the vicinity of missile launch facilities