Israel revela muerte de comandante de unidad de misiles de Hezbollah

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que el comandante de la unidad de misiles de Hezbollah, Mohamed Ali Ismail y otros líderes del grupo perdieron la vida en en los bombardeos del viernes contra distintos puntos de Líbano.

Otra víctima de la masacre de ayer fue el líder de Hezbollah, Hasán Nasralá.

🔴Muhammad Ali Ismail, the Commander of Hezbollah’s Missile Unit in southern Lebanon, and his deputy, Hussein Ahmad Ismail, were eliminated in a precise IAF strike.



Ali Ismail was responsible for directing numerous terrorist attacks against the State of Israel, including the…