Jacqueline Avant, esposa de una leyenda de la música, muere en un tiroteo

Jacqueline Avant, una filántropa de Los Ángeles y esposa del legendario ejecutivo musical Clarence Avant, recibió un disparo mortal en su casa en Beverly Hills, California, la madrugada del miércoles, dijo la policía.

La policía y los paramédicos llegaron a la casa después de una llamada a las 2:23 am para encontrar a Jacqueline Avant, de 81 años, con una herida de bala, dijo el jefe de policía de Beverly Hills, Mark Stainbrook, en una conferencia de prensa por la tarde. La llevaron a un hospital, pero no sobrevivió.

El sospechoso o los sospechosos se habían ido cuando llegó la policía. Nadie ha sido arrestado y el motivo sigue sin estar claro, dijo Stainbrook. No robaron nada de la casa y nadie más resultó herido.

“Alguien entró en la casa, no sabemos el propósito detrás de eso”, dijo el jefe. "No creo que sea un ataque aleatorio, pero no puedo especular sobre eso".

Jacqueline Avant fue una filántropa local durante mucho tiempo que dirigió organizaciones que ayudaron a vecindarios de bajos ingresos, incluidos Watts y South Los Ángeles, y formó parte de la junta directiva del Centro de Estudiantes Internacionales de la Universidad de California en Los Ángeles.

La hija de los Avants, Nicole Avant, es productora de cine y ex embajadora de Estados Unidos en las Bahamas y está casada con el codirector ejecutivo y director de contenido de Netflix, Ted Sarandos.

“Toda la familia desea agradecer a todos por su gran amor, apoyo y condolencias por Jacqueline Yvonne. Jacqueline fue una mujer, esposa, madre, filántropa increíble y residente de Beverly Hills durante 55 años, que ha hecho una contribución e impacto positivos inconmensurables en la comunidad artística ”, dijeron las familias Avant y Sarandos en un comunicado. "Su familia, amigos y todas las personas a las que ha ayudado a lo largo de su increíble vida la extrañarán".

El ex presidente Bill Clinton también le rindió homenaje

"Jackie Avant fue una mujer maravillosa, una gran compañera de Clarence y madre de Alex y Nicole, una ciudadana activa y una amiga querida de Hillary y de mí durante 30 años", dijo Clinton en Twitter. “Inspiró admiración, respeto y afecto en todos los que la conocieron. Estamos desconsolados. Ella será profundamente extrañada ".

El ejecutivo ganador de un Grammy, Clarence Avant, es conocido como el "Padrino de la música negra" y recientemente fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll. El hombre de 90 años también fue un promotor de conciertos y gerente que guió y ayudó en las carreras de artistas como Bill Withers, Little Willie John, LA Reid, Babyface, Jimmy Jam y Terry Lewis.

Fundó Sussex Records y Tabu Records en las décadas de 1960 y 1970, y fue presidente de Motown Records en la década de 1990.

Los Avant se casaron en 1967, tienen un hijo, Alexander Du Bois Avant

Nicole Avant produjo un documental de Netflix sobre su padre, "El padrino negro" de 2019. En una entrevista con NBC News sobre la película, habló sobre el papel de su madre en la familia.

“Mi madre es realmente la que le trajo a mi padre ya nuestra familia el amor, la pasión y la importancia del arte, la cultura y el entretenimiento”, dijo. "Mientras mi padre estaba en él, haciendo todos los tratos, mi madre fue quien me dio, por ejemplo, mi amor por la literatura, mi amor por el cine, mi amor por la narración".

TMZ informó por primera vez sobre la muerte de Jacqueline Avant

Stainbrook, quien se encuentra en su primera semana como jefe, dijo que nadie más resultó herido en el tiroteo. Un guardia de seguridad estaba en la casa. No describió más la interacción entre el tirador y Jacqueline Avant.

“Quiero asegurarle a la comunidad de Beverly Hills que la ciudad sigue siendo segura y una de las más seguras de la nación”, dijo el jefe.

El ícono del baloncesto Earvin "Magic" Johnson escribió en twitter que él y su esposa estaban "devastados" por la noticia de la muerte de Avant, llamándola "una de nuestras amigas más cercanas". "Este es el día más triste de nuestras vidas", escribió.

