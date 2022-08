El jefe de la agencia nuclear de la ONU advirtió que la mayor planta nuclear en Europa, ubicada en Ucrania, está “completamente fuera de control” y emitió un pedido urgente a Rusia y Ucrania para que permitan pronto que expertos visiten el vasto complejo para estabilizar la situación y evitar un accidente nuclear.

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dijo que la situación se está volviendo más peligrosa cada día en la planta de Zaporiyia en la ciudad sureña de Enerhodar, que las tropas rusas capturaron a inicios de marzo, poro después de su invasión del 24 de febrero a Ucrania.

War, waged in the vicinity of nuclear plants, presents a grave danger to nuclear safety and security. At an #NPTRevCon side event I had the opportunity to explain the seven pillars, repeatedly violated as a consequence of war in #Ukraine. Thank you for the invite! pic.twitter.com/wHiQMR7Huk