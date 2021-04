J&J se hará cargo de planta que arruinó millones de vacunas Covid

ESTADOS UNIDOS.- El día sábado del mes de abril el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ordenó a la empresa farmacéutica Johnson & Johnson que se haga cargo de la planta de Baltimore de Emergent, donde se arruinaron 15 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus, además que la empresa impidió que la instalación fabricara otra sustancia, desarrollada por AstraZeneca.

La empresa confirmó cambios, diciendo que estaba "asumiendo toda la responsabilidad" de la dosis fabricada por Emergent. Por su parte, AstraZeneca, que también producía su vacuna en dicha fábrica, dijo en un comunicado que trabajaría con la administración de Joe Biden para encontrar un sitio alternativo de producción. Según con información de “The New York Times”, J&J pretendían evitar futuras confusiones.

The company at the center of quality problems that led Johnson & Johnson to discard a batch of its coronavirus vaccine has a string of citations from U.S. health officials for quality control problems. https://t.co/g05bUkz7AH