Joe Biden advierte a Putin que "pagará muy caro" si invade a Ucrania

La noche de este miércoles 19 de enero el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca que si Rusia invade Ucrania, pagará muy caro por ello, incluido pérdidas humanas y un impacto negativo a su economía.

"Nuestros aliados y socios están listos para imponer severas sanciones e infligir un grave daño a Rusia y su economía", comentó Joe Biden a la prensa.

De igual manera, reveló que a la fecha Estados Unidos ha enviado ayuda militar y seguirá protegiendo la zona este de Europa. "Ya hemos enviado unos 600 millones de dólares en equipamiento sofisticado de defensa a los ucranianos", destacó.

Aunque aclaró que no cree que Putin quiera “una guerra a gran escala”: “Es un individuo informado, y creo que está evaluando y todavía no ha tomado una decisión”.

“Las dos cosas que Putin dijo que quiere garantías de mí es que Ucrania nunca sea parte de la OTAN y que no habrá armas estratégicas estacionadas en Ucrania”.

Mañana se cumplirá un año desde que Biden llegó a la presidencia de los Estados Unidos, por ese motivo realizó una conferencia de prensa en la Casa Blanca para hacer un recuento de lo ocurrrido este año en el país, y destacar los logros de su administración, a dos años de la pandemia de Covid-19.

“Fue un año de muchos desafíos, pero también de mucho progreso. Hoy tenemos 10 millones de vacunados contra el coronavirus, y creamos 6 millones de empleos. Por primera vez los trabajadores de esta país tuvieron un aumento de sueldo”, afirmó el mandatario.

“El covid-19 no se va a ir inmediatamente, pero yo no me voy a rendir. Algunos llaman a esto la nueva normalidad. Yo lo llamo un trabajo aún no terminado”, añadió.

In our first year we achieved:



- A record number of jobs created

- A record drop in the unemployment rate

- A record drop in unemployment claims



We’re getting America back to work.