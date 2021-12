Joe Biden anuncia página web para solicitar pruebas Covid gratuitas

El presidente anunció la compra de 500 millones de pruebas rápidas de covid caseras, con la finalidad de distribuirlas gratis a través de una página web.

Las pruebas estarán disponibles el próximo mes y llegarán a los estadounidenses hasta su domicilio, el funcionario comentó que la administración se encuentra trabajando para determinar cuántas pruebas por familia se pueden solicitar.

Today, I am ordering the federal government to purchase half a billion additional at-home rapid tests with delivery starting in January.



We will be getting these tests to Americans for free — and we will have a website where you can get them delivered to your home. — President Biden (@POTUS) December 21, 2021

Joe Biden anuncia “plan para atacar” la pandemia

Este martes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden emitió un informe sobre la pandemia y la variante Ómicron y mencionó su plan para “atacar” de manera efectiva el virus, asimismo exhorto a la población vacunarse y aplicar su dosis de refuerzo, ya que la única manera de estar seguros es a través del antídoto.

Biden explicó que las personas vacunadas y que siguen las medidas sanitarias, celebrarán de manera segura con amigos y familiares las fiestas decembrinas, especialmente si se ha recibido una vacuna de refuerzo.

“Si estás vacunado y sigues las precauciones que conocemos bien, debe sentirte cómodo celebrando las vacaciones de Navidad como las planeaste. Sabrás que has hecho lo correcto. Disfruta de la temporada navideña", dijo el mandatario.

This is not March 2020.



200 million people are fully vaccinated. We’re prepared. We know more.



We just have to stay focused. — President Biden (@POTUS) December 21, 2021

El presidente explicó que la mejor manera de hacer que la familia sienta seguridad es recibir la dosis de refuerzo.

"La respuesta es simple: recibe su vacuna de refuerzo. Usa una mascarilla. Nuestros médicos dejaron en claro que las vacunas de refuerzo brindan la protección más fuerte", dijo. "Desafortunadamente, todavía tenemos decenas de millones de personas que son elegibles para la vacuna de refuerzo que aún no la han recibido". Indicó Biden.

Señaló que la gente que no quiere vacunarse por la desinformación de las televisión y las redes sociales y que las medidas que el gobierno está tomando de ninguna manera es para controlar a las masas, sino para protegerlas.

Anunció que las personas que se resistan a la vacunación y se encuentren trabajando deberán hacerse una prueba PSR para poder ingresar a la empresa, en caso de negarse, no podrán laborar.

Por otro lado el mandatario mencionó que se podrán más puestos de vacunación en lugares donde exista más demanda.

Starting this week, I will be deploying hundreds more vaccinators and more sites to help get more booster shots in arms.



I’ve ordered FEMA to stand up new pop-up vaccination clinics across the country where you can get a booster shot. — President Biden (@POTUS) December 21, 2021

Restricciones de viajes

Ante el cuestionamiento de la prensa sobre si el país está considerando implantar restricciones de viajes, el mandatario respondió que eso es un tema que en conjunto con su gabinete tendrá que discutir.

