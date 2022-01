Jorge Ramos dio positivo a Covid-19 durante sus vacaciones en África

El periodista mexicano Jorge Ramos pese a tener su esquema de vacunación completo dio positivo a Covid-19, mientras se encontraba de vacaciones en las islas Seychelles, África, debido a eso permaneció aislado en un hotel con algunos síntomas leves.

A través de su columna que publica en el sitio Univisión, el periodista dio a conocer la noticia de su contagio de Covid-19 y relató como han sido estos días aislado.

“Estoy en una de las islas más preciosas del mundo y no tengo nada que hacer. Por el Covid me quedé atorado en Mahe, la isla más grande del archipiélago de las Seychelles, con unos 100 mil habitantes, donde sus imponentes montañas de granito y bosques tropicales chocan contra el mar índico, el más caliente en que he nadado”, informó en su columna.

Por otro lado, señaló que al igual que su pareja y los hijos de ambos se encuentran vacunados contra el Covid-19; previo al viaje se hicieron pruebas para descartar contagios, pero comenzó a sentir síntomas en su segundo día del viaje.

Jorge Ramos se contagió de Covid-19 en sus vacaciones en África

Además, en el escrito aprovechó para dedicarle un emotivo mensaje a su hija Paola, quien quería estar junto a su padre en este proceso, pero no se pudo:

“Mi hija Paola no me quería dejar solo y, en una increíble muestra de cariño y solidaridad, se quedó conmigo unos días para cuidarme. Mi hija Paola, magnífica y magnánima, ya se fue. Pero antes se aseguró que no tuvieran nada grave. Tuvimos, con máscaras y una amplia distancia social, cuatro días de maravillosas conversaciones. La quiero y la admiro. Cuando sea grande quiero ser como ella. Al ver su pelo revuelto irse en el auto que la llevó al aeropuerto, me puse a llorar como hace décadas que no lo hacía. Por varios minutos, incontrolable”, destacó.

Jorge Campos finalizó asegurando que presentó síntomas leves de Covid y que ya cuenta con las tres vacunas de Moderna.

“Mis tres vacunas de Moderna me han protegido bien y casi no tengo síntomas. El tinnitus se fue luego de un par de días y solo me quedó un somnoliento y ligero cansancio corporal. Pero lo peor es el aislamiento, el aburrimiento y la imposibilidad de salir de aquí”, concluyó.

