Joven bombero muere combatiendo incendio forestal en Canadá

Un bombero de 24 años perdió la vida trágicamente mientras combatía un incendio forestal que se encontraba fuera de control en el Parque Nacional Jasper, ubicado en la provincia de Alberta, en Canadá.

Las autoridades canadienses informaron que el trabajador falleció el sábado 3 de agosto sobre las 14:15 de la tarde (hora local), cuando recibieron el aviso de un herido grave.

El joven bombero fue alcanzado por un árbol que cayó durante las labores de extinción del incendio. Cuando los servicios de rescate extrajeron su cuerpo, fue declarado muerto.

"Me rompe el corazón saber que un bombero perdió la vida combatiendo los incendios forestales de Jasper. Sirvió a los habitantes de Alberta con valentía inquebrantable y su fallecimiento es desgarrador. Mis pensamientos están con su familia, sus amigos y todo su equipo", expresó el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a través de su perfil en la red social X (antes Twitter).

Heartbroken by the news that a firefighter has lost his life while battling the wildfires in Jasper. He served Albertans with unwavering bravery, and his loss is deeply felt.



I’m keeping his family, friends, and his fellow firefighters in my thoughts. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 4, 2024

La Fundación Canadiense de Bomberos Caídos (CFFF, por sus siglas en inglés) lamentó en redes sociales la terrible pérdida del bombero, cuyo nombre aún se desconoce y envió sus condolencias a sus familiares y amigos.

“Nuestro más sentido pésame para la familia, amigos y colegas, una terrible tragedia”.

Our sincerest sympathies to the family, friends and colleagues, a terrible tradegy. https://t.co/ZTiWFKjIGB — CFFF (@CanFirefighters) August 5, 2024

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, también trasladó sus condolencias a los seres queridos del fallecido ‘en estos momentos tan increíblemente difíciles’.

"Estoy profundamente entristecida por la trágica pérdida de un bombero durante las operaciones de respuesta. Siempre estaremos agradecidos a los bomberos que arriesgan sus vidas cada día para proteger a otros", declaró Smith.

I am deeply saddened by the tragic loss of a wildland firefighter during yesterday’s response operations in the Jasper area. Our hearts go out to their family and friends in this incredibly difficult time.



We are forever grateful for the courageous wildland firefighters who risk… https://t.co/CCNaYYFCfY — Danielle Smith (@ABDanielleSmith) August 4, 2024

