Joven de 19 años incendia oficina de legislador por prohibir TikTok.

La policía de Wisconsin arrestó a un hombre que intentó incendiar la oficina de un legislador porque estaba molesto con la prohibición federal a la plataforma de redes sociales TikTok.

El fiscal de distrito del condado de Fond du Lac, Eric Toney, presentó una denuncia contra Caiden Stachowicz, de 19 años de edad, acusándolo de un delito grave de incendio deliberado, de proferir amenazas terroristas, de intento de robo y de daños a la propiedad.

A Wisconsin teen charged with arson, making terrorist threats over the TikTok ban. Caiden Stachowicz, 19, accused of setting fire to Fond du Lac office of U.S. Rep. Glen Grothman. Said he believed “shutdown was against his constitutional rights,” & Grothman voted for it. #WISN12 pic.twitter.com/SLcwNbSsLG