Joven que atacó a Trump; usó dron para reconocer el lugar del mitin

Thomas Matthew Crooks, el joven de 20 años que disparó contra el expresidente Donald Trump, había sobrevolado el lugar del mitin en Pensilvania con un dron antes del ataque, según una fuente policial. Este detalle podría explicar por qué Crooks eligió disparar desde un edificio adyacente al recinto Butler Farm Show.

El dron, recuperado por el FBI, fue usado aparentemente para reconocer el lugar antes del tiroteo del pasado sábado. Crooks disparó varias veces desde la azotea del edificio antes de ser abatido por un francotirador del Servicio Secreto de Estados Unidos. La existencia y el uso del dron sugieren que Crooks planeó meticulosamente su ataque.

🚨BREAKING: CLEAREST VIDEO OF THOMAS MATTHEW CROOKS SHOOTING AT PRESIDENT TRUMP‼️



A newly obtained video from TMZ shows the shooter, identified as 20-year-old Thomas Matthew Crooks, firing at former President Donald Trump before being shot. In the background, a woman is heard… pic.twitter.com/UxQTwPOMIU