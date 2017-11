Jóvenes, golpean brutalmente a pareja de ancianitos sin hogar

Agencias

MADRID, España.- Varios individuos golpearon violentamente la madrugada de este jueves a una anciana de 84 años que dormía en el hueco de una calle del madrileño barrio de Chamberí, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

También te puede interesar: En la India ofrecen 1.5 mdd por asesinar a una actriz

Los hechos tuvieron lugar sobre las 3:30 horas de este jueves, Día Internacional de las Personas Sin Hogar. Flor dormía junto a su pareja, ambos de origen gitano rumano. Según ha contado la propia víctima a varias personas, cuatro individuos con botellas en la mano y actitud muy violenta comenzaron a insultarles y luego a patearles.

Los agresores la dejaron semiinconsciente y los sanitarios del Samur no fueron alertados hasta el día siguiente.

El hombre pudo correr y huir, pero la mujer no pudo, debido a su edad y estado de salud. Entonces, estos jóvenes comenzaron a golpearla en la cara y a patearla en el estómago, quedando semiinconsciente. También les destrozaron los cartones y les quitaron algunas de sus pertenencias.

Sin embargo, no fue hasta la mañana siguiente cuando varios vecinos conocieron lo sucedido y avisaron a una ambulancia del Samur, que llevó hasta el lugar, pero la mujer no quiso atención ni ser trasladada al hospital. También fue requerida otra ambulancia por la tarde, pero cuando llegó la mujer ya no estaba, según han confirmado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

Los sanitarios del Samur han conseguido atender 'in situ' en la zona a la mujer, observando que presentaba hematomas de evolución de varios días. Hasta el lugar también se ha acercado los trabajadores Samur Social, que conoce a esta persona desde hace tiempo, y le ha vuelto a ofrecer sus recursos. Están intentado convencerla para que acepte la ayuda.

Un usuario de redes sociales, identificado como "Lagarder Activista", compartió que visitó a la señora. Informó que le pagaron unas noches de hotel a la mujer, mientras se realizan las investigaciones.