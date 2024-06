Julian Assange se declara culpable ante corte en Islas Marianas

Julian Assange, fundador de WikiLeaks, se declaró culpable de un solo delito grave relacionado con la publicación de secretos militares de Estados Unidos.

Este acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense asegura su libertad y culmina una prolongada batalla legal que ha suscitado debates profundos sobre la libertad de prensa y la seguridad nacional.

Julian has arrived at the federal court house in Saipan.



I watch this and think how overloaded his senses must be, walking through the press scrum after years of sensory depravation and the four walls of his high security Belmarsh prison cell.



