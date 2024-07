Kamala Harris asegura que ganará la nominación para derrotar a Trump

La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, quien ha recibido el apoyo explícito del presidente Joe Biden para aspirar a la candidatura; expresó su gratitud y aseguró que se ganará la nominación demócrata para vender a la derecha, representada por Donald Trump.

La salida de Biden se produce después de una creciente presión por parte de los aliados demócratas para que se hiciera a un lado después del debate del 27 de junio, en el que el presidente de 81 años se detuvo, a menudo dio respuestas sin sentido y no destacó las muchas falsedades del expresidente.

Biden respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris para enfrentarse a Trump y alentó a su partido a unirse en torno a ella. El presidente planea cumplir el resto de su mandato, que finaliza al mediodía, hora del Este, del 20 de enero de 2025.

En un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social X, Harris manifestó su agradecimiento y destacó la importancia del respaldo de Biden en su carrera política.

declaró Harris en su publicación.

Harris también enfatizó su compromiso de ganar la nominación demócrata y trabajar incansablemente para lograr la unidad dentro del partido y del país en general.

La vicepresidenta no solo se centra en la contienda electoral interna, sino que también ha puesto su atención en el desafío que representa Donald Trump y su agenda política:

El llamado a la acción de Harris culminó con un pedido de apoyo financiero a sus seguidores. "Si estás conmigo, agrega una donación ahora mismo", instó en su mensaje.

On behalf of the American people, I thank Joe Biden for his extraordinary leadership as President of the United States and for his decades of service to our country.



I am honored to have the President’s endorsement and my intention is to earn and win this nomination.