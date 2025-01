Karla Sofía Gascón compara críticas de ‘Emilia Pérez’ con el Holocausto

La película Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard y nominada a 13 premios Oscar, ha sido objeto de fuertes críticas desde su estreno. Sin embargo, la controversia alcanzó un nuevo nivel tras las declaraciones de su protagonista, Karla Sofía Gascón, quien comparó las opiniones negativas hacia la cinta con el Holocausto, desatando una ola de indignación en redes sociales.

La actriz española transgénero publicó en X (antes Twitter) un mensaje que generó gran controversia:

Emilia Pérez, una película que aborda el narcotráfico y las desapariciones forzadas desde un enfoque musical, ya había sido objeto de rechazo por parte de activistas y familiares de desaparecidos.

Estos sectores consideran que la producción trata temas sensibles, con falta de empatía y profundidad. Además, parte de la comunidad trans ha señalado que Karla Sofía Gascón no representa sus valores ni lucha por la representación auténtica de sus vivencias.

La película ha sido descrita por algunos como “una falta de respeto a México y su cultura”, lo que ha generado un debate sobre la forma en que se manejan temáticas sociales complejas en el cine.

En su cuenta de X, la actriz también insinuó que existe una campaña organizada contra la película y su nominación: