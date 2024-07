Joe Biden dio a conocer que Robert F. Kennedy Jr., candidato presidencial independiente y sobrino del expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, será protegido por elementos del Servicio Secreto tras el atentado contra su adversario republicano, Donald Trump.

Kennedy agradeció a Biden por la decisión y a la compañía privada que contrató para su protección durante los eventos de campaña.

Thank you to President Biden for granting me Secret Service protection. And I am so grateful to Gavin deBecker & Associates for keeping me safe for the last 15 months of my Presidential campaign.