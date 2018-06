Agencia

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un llegaron hoy a Singapur, dos días antes de una cumbre para discutir sobre el desarme nuclear de Corea del Norte.

El avión Air Force One del presidente estadounidense aterrizó poco antes de las 20:30 horas, tiempo local, en Singapur, después de un largo vuelo desde La Malbaie, Canadá, donde asistió este fin de semana a la cumbre del G7, informa Milenio.com.

Kim llegó a Singapur a bordo de un 747 de Air China que según la página web de registro de vuelos Flightradar24 despegó de Pyongyang por la mañana con destino a Pekín antes de cambiar el número de vuelo una vez ya en el aire para dirigirse hacia el sur.

El ministro de Relaciones Exteriores de la ciudad-estado, Vivian Balakrishnan, tuiteó una foto de sí mismo saludando en el aeropuerto al líder norcoreano, que fue conducido desde el aeropuerto de Singapur hasta el centro de la ciudad en una limusina acompañada por un convoy de más de 20 vehículos.

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx