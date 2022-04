La mexicana Melissa Lucio se salva de inyección letal en Texas

A dos días de llevase a cabo la ejecución de Melissa Lucio, la madre mexicana en Texas sentenciada a muerte por medio de una inyección letal, se salva de esto gracias a la Corte de Apelaciones.

De acuerdo con la información, La corte solicitó a la Cámara Baja del Congreso que se analice la posible inocencia de la madre acusada por la muerte de su hija de dos años, la cual cayó de las escaleras, a su vez se destacó que los miembros del jurado que condenaron se retractan públicamente de su veredicto.

Además de que casi medio jurado pidió se hiciera un nuevo juicio, la defensa de Lucio asegura que existen nuevas pruebas de que las lesiones de Mariah, la niña de dos años, fueron causados por la caída.

También, los abogados de la madre mexicana acusan a que la condena de muerte se llevó a cabo de una confesión forzada, prolongado por un interrogatorio y de un historial de abusos sexuales, físicos y psicológicos del que fue víctima. Esto obstruyó presentar las pruebas pertinentes que podrían en duda su confesión.

“Sabía que las acusaciones que me hacían no eran ciertas. Mis hijos siempre fueron mi mundo y, si bien mis decisiones en la vida no fueron buenas, jamás lastimaría a ninguno de mis hijos de esa manera”, escribió en una carta Melissa Lucio.

Este caso ha sobrepasado fronteras y ante esto, la situación legal de la madre mexicana ha tenido el apoyo de celebridades como Kim Kardashian.

NOTICIA DE ÚLTIMO MOMENTO



La Corte de Apelaciones Penales en Texas resolvió suspender la ejecución de Melissa Lucio que estaba programada para este miércoles 27 de abril.



¡Melissa tendrá finalmente la oportunidad de probar su inocencia en la corte! 🤩#X0NRA2#MelissaLucio pic.twitter.com/bekYz2jdI9 — Red Inocente (@InocenteRed) April 25, 2022

(Con información de El Financiero)