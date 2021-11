La Sonora Santanera cierra con broche de oro la Semana de México en la Expo 2020 Dubái

Este viernes se presentó la Internacional Sonora Santanera en la Expo 2020 Dubái, en la Semana Nacional de México. Tal como estaba programado como parte de las actividades artísticas y culturales organizada por el Pabellón “Tejiendo Vidas”.

La Sonora Santanera cerró la Semana Nacional de México, presentándose en el importante Dubai Millennium Amphitheatre, cantando los temas más populares, como “Bomboro Quiñá Quiñá” ,“La Boa” ,“Perfume de Gardenia”, “¿Dónde estás, Yolanda?”, “Bonita y mentirosa” y “Luces de Nueva York”. Mientras que la bandera de México ondeaba el público no dejaba de bailar.

Después de casi una hora y media de música el público enamorado de la agrupación gritaba “¡otra, otra!”

La Sonora Santanera dio las gracias a la subsecretaria Martha Delgado, representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Gobierno de México por la invitación para compartir la riqueza cultural del país en esta Exposición Universal, también agradecieron a la Embajadora de México en los Emiratos Árabes Unidos, Francisca Méndez y al director del Pabellón de México, Bernardo Noval.

Este lunes se inauguró el Pabellón de México en la Expo 2020 Dubái, exposición universal que estará disponible hasta el próximo 31 de marzo de 2022, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, siendo la primera edición celebrada en la región de Medio Oriente, África y Asia Meridional.

Esta exposición dio lugar grandes expositores de música, bailes y presentaciones, en el que según la Secretaría de Relaciones Exteriores esta expo representa una ventana al exterior donde las naciones, a través de sus pabellones, promoverán su cultura, tradiciones e identidad.

De acuerdo con Tv Azteca Noticias, el evento inició con una ceremonia en la plaza “Al Wasl”, cubierta por la cúpula mas grande del mundo, en donde la bandera de México se izó acompañado del Himno Nacional, a este acontecimiento contó con la presencia de Martha Delgado subsecretaria de Relaciones Exteriores; Francisca Méndez, embajadora de México en Emiratos Árabes Unidos; Bernardo Noval, el director del Pabellón de México; Marcela González Salas y Petricioli, secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México.

