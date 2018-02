Libertad bajo medidas cautelares a Puigdemont

Agencia

BARCELONA.- El ex presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus ex consejeros quedaron hoy en libertad vigilada hasta que la Justicia belga decida si deben ser entregados a España, donde son investigados por varios presuntos delitos relacionados con el desafío independentista de la región.

También te puede interesar: Detienen a 263 personas por manifestarse en Rusia

De acuerdo con Milenio, así lo adelantó Gonzalo Boye, abogado de parte de los ex consejeros, en una entrevista con el canal español La Sexta citada por la agencia local Europa Press. Los cinco deben permanecer en Bélgica hasta que se resuelva la orden de detención enviada por España y acudir al tribunal cada vez que se los requiera. La noticia no fue comunicada aún de forma oficial por la fiscalía.

Puigdemont y sus cuatro ex colaboradores se habían entregado esta mañana a la policía federal en Bruselas después de que la Justicia española emitiera el viernes una orden europea de detención, tras lo cual fueron interrogados durante unas cinco horas por un juez de instrucción que decidió finalmente su libertad vigilada.

A partir de ahora, la Justicia belga tiene 15 días para decidir en primera instancia si los entrega a España. En caso de que haya apelaciones, el procedimiento puede extenderse hasta 45 días, según la legislación belga, aunque la europea permite ampliar el plazo a 90 días en casos excepcionales.

Puigdemont y todo su gabinete son investigados por diversos delitos, incluidos sedición, rebelión y malversación, vinculados al proceso independentista que culminó con el Parlamento catalán aprobando el 27 de octubre una resolución para crear una república soberana. La rebelión está castigada en España con hasta 30 años de cárcel.

El ex vicejefe del Ejecutivo regional Oriol Junqueras y otros siete ex consejeros (ministros regionales) quedaron detenidos el jueves tras declarar en la Audiencia Nacional en Madrid. Un noveno ex consejero, Santi Vila, fue el único que quedó en libertad tras pagar una fianza.

También Puigdemont y otros cuatro consejeros que se trasladaron con él a Bélgica hace una semana estaban citados a declarar en Madrid, pero eludieron la cita argumentando que afrontaban un "juicio político" dictado por el Gobierno español de Mariano Rajoy.

Ante esa ausencia, la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional emitió la noche del viernes la euroorden de detención. Puigdemont adelantó que estaba dispuesto a colaborar con la Justicia.