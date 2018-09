Se ríen de Trump al iniciar discurso en la ONU

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un discurso este martes durante la Asamblea General de las Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual provocó risas entre los asistentes, pues apenas lanzó sus primeras palabras y esto ocurrió:

De acuerdo con Uno TV, Donald Trump externó: "Estoy aquí para compartir los progresos extraordinarios que hemos logrado. En menos de dos años, mi Administración ha logrado más que casi cualquier Administración en la historia de nuestro país, tan cierto".

De inmediato, su discurso causó una ola de risas entre los presentes en la sala.

"No esperaba esa reacción, pero está bien", respondió el líder estadounidense.

Lo ocurrido no pasó desapercibido en las redes sociales, algunos periodistas comentaron que nunca habían visto algo parecido.

"No puedo recordar ningún otro discurso de la Asamblea General de la ONU en el que se rieran de un presidente de EE.UU. por una frase que no pretendía ser una broma", escribió un reportero de la cadena NBC.

Otro periodista recordó que curiosamente Trump siempre criticaba al expresidente Barack Obama por ser objeto de burlas, cuando en 2014 el actual líder publicó un tuit en el que reclamaba que "se necesita un presidente que no sea el hazmerreír de todo el mundo".

"Trump siempre atacaba a Obama afirmando que el mundo se reía de su liderazgo. Hoy, los líderes mundiales en la ONU se rieron cuando Trump afirmó que su Administración ha logrado más que cualquier otra en la historia de Estados Unidos", escribió el reportero Philip Rucker.

Trump has long attacked Obama by claiming that the world was laughing at his leadership.



Today, world leaders at the UN laughed at Trump's claim that his administration has accomplished more than any in US history.