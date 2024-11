Líderes políticos felicitan a Donald Trump por victoria electoral

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue el primer líder mundial en felicitar al candidato republicano Donald Trump, por una supuesta victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, a pesar de que aún no se había confirmado oficialmente el resultado.

Pese a que cadenas de noticias como Fox News aseguraban también la victoria del republicano, los conteos seguían ocurriendo cuando Bukele felicitó a Trump a través de una publicación en la red social X (antes Twitter).

Quien también se sumó a las felicitaciones dirigidas al magnate estadounidense, fue la directora de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

I warmly congratulate Donald J. Trump.



The EU and the US are more than just allies.



We are bound by a true partnership between our people, uniting 800 million citizens.



So let's work together on a strong transatlantic agenda that keeps delivering for them.