EU: Llamado a la unidad, clave en el discurso inaugural de Biden

Washington.- Mientras en Washington se sigue reforzando la seguridad, el presidente electo Joe Biden usará su discurso inaugural para hacer un llamado a la unidad nacional, y al iniciar su gestión le dará prioridad a la lucha contra la pandemia y a revocar las medidas más controversiales del saliente Donald Trump, informó el domingo el que será su jefe de despacho.

En sus primeras horas como mandatario, Biden emitirá una serie de órdenes ejecutivas y sus primeros 10 días serán un intento de cambiar de rumbo a la nación sin la intervención del Congreso, afirmó el asesor, Ron Klain.

En entrevista con el programa “State of the Union” de CNN, Klain indicó que Biden usará su discurso inaugural para dar “el mensaje de que hay que mover al país hacia adelante, un mensaje de unidad, un mensaje de lograr las metas fijadas”.

