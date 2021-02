Llevará años conocer el origen del covid: misión de la OMS en Wuhan

Wuhan.- Un miembro del equipo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que visita la ciudad central china de Wuhan afirmó que le ha sorprendido la complejidad de llegar a los orígenes de la pandemia de Covid-19 y que quedan años de investigación por delante.

Dominic Dwyer, microbiólogo y experto en enfermedades infecciosas, dijo que el equipo de Wuhan recibió el acceso que había solicitado a las autoridades chinas para intentar comprender los primeros días del brote del nuevo coronavirus, identificado por primera vez en Wuhan.



"Todo el mundo sabe cómo explotó en el mercado de Huanan, en Wuhan, pero la clave está en lo que ocurría en esa época y antes", dijo Dwyer.



El origen del coronavirus se ha politizado tras las acusaciones de que China no fue transparente en su gestión inicial del brote. Pekín ha impulsado la idea de que el virus podría haberse originado en otro lugar.

Dwyer, especialista australiano en VIH/SIDA que trabajó antes con la OMS durante los brotes de SARS y gripe aviar, dijo que el "enigma" del Covid-19 era que los primeros portadores asintomáticos podían no saber que lo tenían.



"Sería ingenuo pensar que vamos a tener el virus cero", dijo Dwyer. Los primeros casos se identificaron en noviembre, "pero la parte previa es la más interesante y la más complicada".



Dwyer se hizo eco de su compañero Peter Daszak, zoólogo y experto en enfermedades animales, en su énfasis en la dificultad de entender la enfermedad.



"Incluso del SARS, incluso del Ébola, tenemos algunas buenas ideas, pero nadie lo sabe", dijo Daszak a Reuters el jueves. "Del VIH: no conocemos las circunstancias exactas".



Los investigadores han visitado hospitales, centros de investigación y el mercado de mariscos donde se identificó el primer brote, pero sus contactos en Wuhan se limitan a visitas organizadas por sus anfitriones chinos.



Dwyer dijo que el equipo había terminado sus visitas al lugar y se estaba preparando para presentar sus conclusiones de la manera más clara posible, dado el gran interés, antes de que los visados de 28 días del equipo expiren a finales de la próxima semana.



El especialista dijo que había que seguir investigando cómo el virus pudo transmitirse por animales, incluidos los murciélagos, así como los anticuerpos contra el coronavirus en personas que no mostraban síntomas de la enfermedad.



A corto plazo se trata de "revisar lo que sabemos ahora y reunir todos esos datos, y va a haber una serie de proyectos a más largo plazo; esto podría llevar algunos años", dijo Dwyer.

(Con información de Reuters).

