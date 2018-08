¡Aguas! Detienen a locutora por hacer 'La Chona Challenge'

Agencia

TEXAS.- Retada por su hija, la locutora Denisse ‘La Ronca’ García, de la estación de radio ‘La Ley’, se aventuró a hacer “La Chona Challenge”, razón por la que terminó siendo arrestada por un alguacil del Condado Hidalgo, Texas.

“Me estoy conectando porque mi huerca me está retando a que haga el challenge de La Chona. Y yo como que no quiero, pero se me hace que sí lo voy a hacer”, dijo ‘La Ronca’ para después descender de su auto y comenzar a bailar.

A segundos de comenzar el reto, se percató de que un policía estaba detrás de ella, por lo que presurosa subió a su vehículo, pero no pudo evitar que éste la detuviera.

“Mi nombre es el alguacil Domínguez, del departamento del condado Hidalgo. El motivo por el que la detengo es porque está poniendo en riesgo su vida y la de los demás”, le dijo el oficial.

Denisse trató de justificar su acción diciendo, “es un reto y todos lo están haciendo”.

“El hecho de que todos lo estén haciendo, no quiere que usted también lo tenga que hacer […] Va a quedar bajo arresto por poner en riesgo su vida y la de los demás también. Además por no traer licencia ni seguro. Por favor sea, sea más consciente la próxima vez, esto no es un chiste”, recomendó el alguacil mientas le colocaba las esposas.

Aunque esté de moda bajarse del auto, dejar la portezuela abierta y bailar frente a una cámara haciendo el reto “La Chona Challenge” implica, además de una situación de riesgo, diversas faltas al Reglamento de Tránsito, advirtió la Policía Federal de México.

Muchos de los protagonistas de este reto han terminado debajo de las ruedas del auto, como víctimas del robo de pertenencias y de fuertes caídas. Por lo que la Policía Federal, en su cuenta @PoliciaFedMx de Twitter, hizo un llamado a la población a evitar poner en riesgo la integridad física de los conductores y de terceros, aunado a que llevar a cabo este reto implica diversas infracciones al Reglamento de Tránsito.