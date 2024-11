Maduro alista condecoración para 21 venezolanos sancionados por EU

El presidente Nicolás Maduro de Venezuela, informó que reconocerá con condecoraciones a 21 integrantes de su gobierno y miembros de su equipo de seguridad, quienes recientemente fueron sancionados por Estados Unidos.

Estas sanciones se relacionan con acusaciones de participación en un supuesto ‘fraude electoral’ y medidas ‘represivas’ tras las elecciones celebradas el 28 de julio.

El mandatario venezolando declaró lo siguiente durante un acto público:

Por un lado, Maduro aprovechó para defender a los sancionados al llamarlos ‘un grupo de eminentes hombres de (su) país’ y por el otro, tachó de ‘agresión’ la medida del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.