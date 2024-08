Maduro ordena suspensión de la red social X en Venezuela por 10 días

En una controvertida decisión, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este jueves la suspensión de la red social X, antes conocida como Twitter, por un periodo de 10 días. Esta medida se tomó con el objetivo de que la empresa, propiedad del magnate Elon Musk, presente los "recaudos" necesarios ante las autoridades venezolanas.

Maduro, durante un acto en el palacio presidencial de Miraflores, anunció que había firmado una propuesta de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para "sacar de circulación" la plataforma X en todo el país.

Presidente Nicolás Maduro suspende Twitter X de Venezuela! 🚨‼️🫡🇻🇪😎



Tienen 10 días para que presenten sus recaudos, mientras tanto FUERA!!



Vayan los sembradores de odio al carajo! #VenezuelaHaceJusticia #VenezuelaSeRespeta #venezuela pic.twitter.com/sN22Yd8R8t — Randy Cabello (@randycabello) August 8, 2024

Según el mandatario, Musk ha violado "todas las normas" de la red social y ha incitado al "odio, fascismo y guerra civil" en Venezuela, lo que justificó la suspensión temporal.

"Elon Musk ha violado todas las leyes de Venezuela, y en Venezuela hay leyes", declaró Maduro, quien además pidió el apoyo de los manifestantes presentes en el evento, recibiendo un contundente respaldo.

El mandatario concluyó su discurso con un enérgico "¡Fuera X! ¡Fuera Elon Musk! ¡Get Up, Elon Musk!", confundiendo el término de "fuera" (Get Out) con "levantarse" (Get Up).

Esta decisión se produce en medio de crecientes tensiones entre el gobierno venezolano y diversas plataformas de redes sociales. Días antes, Maduro había eliminado la aplicación de mensajería WhatsApp de su teléfono móvil, acusándola de ser un medio para incitar al odio, lo que ha generado temores de que otras aplicaciones puedan ser prohibida en el país.

La suspensión de X en Venezuela generó preocupación tanto a nivel nacional como internacional, ya que muchos consideran que es un ataque a la libertad de expresión en un país donde las redes sociales se han convertido en un espacio crucial para el intercambio de información y opinión.

(Con información de El Universal)