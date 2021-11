¡Maravillosa jugada! Elon Musk vende acciones de Tesla para cumplir una obligación fiscal

El fundador de Tesla, Elon Musk, vendió esta semana alrededor de cinco mil millones de dólares en acciones de la compañía, con el motivo de cumplir una obligación fiscal.

De acuerdo con Dw Español la obligación fiscal consiste en una nueva política recaudatoria realizada por el gobierno de Joe Biden, en el que obligará a pagar alrededor de 700 multimillonarios un impuesto anual sobre las ganancias no realizadas por activos que cotizan en bolsa, como las acciones.

De acuerdo con Forbes, esta venta de acciones se efectuó entre el lunes y miércoles.

Cabe resaltar que el pasado 6 de noviembre, Musk realizó una encuesta en su cuenta oficial de Twitter consultando a sus seguidores si debía vender acciones de su empresa ya que según el director de Tesla se rumora que evade impuestos.

“Últimamente se habla mucho de que las ganancias no realizadas son un medio de elusión fiscal, por lo que propongo vender el 10% de mis acciones de Tesla. ¿Apoyas esto?”, escribió Musk en la encuesta.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

“Tenga en cuenta que no recibo un salario en efectivo ni un bono de ninguna parte. Solo tengo acciones, por lo que la única forma de pagar los impuestos personalmente es vendiendo acciones” agregó Elon.

Note, I do not take a cash salary or bonus from anywhere. I only have stock, thus the only way for me to pay taxes personally is to sell stock. — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

“Me atendré a los resultados de esta encuesta, de cualquier forma que sea” puntualizó el fundador de Tesla.

I will abide by the results of this poll, whichever way it goes — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

Según el medio citado Elon Musk tras vender menos del 1% de sus participaciones el lunes, se agregó un venta del 2% aproximadamente durante dos días después, de acuerdo con los documentos de la Comisión de Mercado de Valores (SEC).

