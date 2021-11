ONU pide 2% de la fortuna de Musk para acabar con el hambre mundial

Elon Musk mencionó que está dispuesto a vender parte de sus acciones para resolver el hambre mundial, lo dicho fue a casusa de un comentario del director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, David Beasley.

El director de PMA mediante una entrevista que brindó para CNN manifestó que los multimillonarios como Elon Musk o Jeff Bezos deben “dar un paso al frete ahora, por una sola vez” y donar parte de su dinero para salvar a millones de personas.

“US$ 6.000 millones para ayudar a 42 millones de personas que literalmente van a morir si no los ayudamos. No es complicado", agregó Beasley.

Ante este mensaje, el empresario respondió a través de su cuenta de Twitter como respuesta de la nota que el medio CNN le realizó a David Beasley.

“Si el PMA puede describir en este hilo de Twitter exactamente cómo $ 6 mil millones resolverán el hambre mundial, venderé acciones de Tesla ahora mismo y lo haré”. Escribió Musk.

