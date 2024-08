Marius Borg agredió a su novia cuando estaba drogado y alcoholizado

Marius Borg Høiby, hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega, admitió haber agredido a su novia mientras tenía alcohol y cocaína en su sistema, tras una discusión en un departamento.

El hijastro del príncipe Haakon confirmó en una declaración a la cadena noruega NRK los hechos por los que le acusan y que lo llevaron a ser arrestado tras la denuncia de una joven de 20 años.