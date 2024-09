Mary asume regencia temporal de Dinamarca tras caída de Margarita

De vez en cuando, algunos miembros de la realeza europea pueden ostentar el cargo de gobernante total de una nación, como es el caso de Mary de Dinamarca.

La actual reina consorte Mary de Dinamarca tomó las riendas como regente de su país, aunque sea de forma temporal, esto, después de que su suegra y antigua reina danesa, Margarita II, sufriera una lamentable caída la semana pasada.

