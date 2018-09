Le salva la vida en su primera cita y nace el amor (Video)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El californiano se desvaneció en la playa después de haber estado haciendo surf durante toda la mañana; un testigo grabó la dramática escena.

Luego de pasar días o hasta meses platicando por mensajes llegó por fin el día, la primera cita. Ese esperado -y temido- encuentro en el que verás cara a cara a tu enamorado o enamorada causa siempre una sensación de nerviosismo, informó Vanguardia MX.

Lamentablemente, en ocasiones, aunque planeemos cada segundo del día, las cosas no salen como esperamos.

Un claro ejemplo de esto es el caso de Andi Traynor, una doctora de 45 años, que disfrutaba de su primera cita con Max Montgomery, de 56, cuando las cosas dieron un dramático giro.

Luego de pasar la mañana haciendo surf en Capitola, una playa de california, el hombre perdió el conocimiento en la arena.

Sin dudarlo, la mujer decidió hacerle una reanimación cardiopulmonar con ayuda de la gente que se encontraba cerca. No pasó mucho tiempo antes que llegara la ambulancia.

De acuerdo con información de Itv News, el hombre sufrió un ataque cardíaco y al día siguiente fue sometido a una operación quirúrgica.

Lo curioso de la historia, es que el suceso fue grabado por el compositor Alexander Baker, que estaba filmando un video 'timelapse' en el sitio.

Afortunadamente, el hombre se recuperó y la relación de la pareja prosperó luego de ese inusual primer encuentro.

"Cuando ella vino a verme después de la cirugía, le dije que lo entendería si no quería seguir viéndome. Pero ella me dijo que no iría a ningún lado", dijo Max.

Después de ese día ellos no se han separado y continúan alimentando diariamente su historia de amor, al mismo tiempo que cuidan su salud.