¿Asco? Sacan cucaracha y huevecillos del oído de un hombre

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre en Florida, Estados Unidos estaba luchando con una infestación de cucarachas en su apartamento a principios de mayo, pero después notó que el problema había migrado a otro sitio mucho más peligroso: su conducto auditivo. Esta es tu última oportunidad para dejar de leer antes de que tengas que vivir con esta información por el resto de tu vida.

Desde el Tallahassee Democrat reportan que Blake Collins ingresó en un hospital después de darse cuenta de que una de sus peores enemigas, las cucarachas, se había alojado dentro de su oreja. Tras luchar contra una invasión de cucarachas alemanas durante tres años, el problema ahora era personal. “Pude escuchar sus patas dentro de mí. Se sentía como si alguien me estuviera metiendo un bastoncillo o cotonete dentro de mi cabeza, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo “, dijo al periódico.

También te puede interesar: Maestra que salvó a alumnos en tiroteo, recibirá Premio Tony

Una vez que un médico de la sala de emergencias pudo revisarlo, usó una jeringa llena de lidocaína para exterminar a la desagradable criatura. Lo que sucedió después de esto fue una montaña rusa de emociones y pánico. “Cuando metió la lidocaína, pude sentir que se movía muy, muy rápido, pateando y tratando de salir. Después escuché un chillido y, dos minutos más tarde, simplemente se detuvo y murió”, dijo Collins. “La oí morir en mi cabeza”, dijo Collins, tras haber vivido unos minutos de batalla que se sintieron como una eternidad.

Pero las cucarachas son extremadamente resistentes, y esta tuvo una última sorpresa para él: le puso huevos. Collins es muy afortunado de que el médico también haya visto la bolsa de huevos y la sacara, porque las cosas podrían haber salido muy mal si incubaba. Conocida técnicamente como una ooteca, una bolsa de huevos de una cucaracha alemana puede contener hasta 50 huevos. El libro Vidas en miniatura: identificando los insectos en su hogar y jardín explica el proceso de eclosión:

Para nacer, las cucarachas bebé deben trabajar en equipo. Tragan aire, haciendo que sus cuerpos se inflen como pequeños globos, lo que separa las paredes de su ooteca y les permite escapar al mundo exterior.

Collins no está nada contento después lo que vivió, y culpa a la encargada de su complejo de apartamentos por no solucionar su problema de control de plagas después de muchas solicitudes. “El hecho de que dejara que el problema de cucarachas continuara fue negligencia y he sufrido una lesión por ello”, dijo al periódico. Collins dijo que él y su esposo decidieron romper su contrato de arrendamiento antes de tiempo y se han mudado.

Aunque la cucaracha que se movía en su oído sonaba como un bastoncillo, esto es algo que la Clínica Mayo específicamente advierte que no debes usar si te encuentras en esta situación. Lo que recomiendan es sacar el insecto vertiendo un poco de aceite mineral, aceite de oliva o aceite de bebé en el oído. Pero sinceramente, vete a un hospital. Y no conduzcas, no es seguro que las personas con cucarachas en la cabeza se sienten al volante.