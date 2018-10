Cancelan el show de Megyn Kelly por comentario racista

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- NBC canceló este viernes el programa de la presentadora Megyn Kelly, luego del revuelo que generara su comentario sobre "caras negras", considerado insensible y racista.

Mediante un comunicado, NBC precisó que el programa "no volverá" y adelantó que el segmento que conducía Kelly será cedido a otros presentadores de la cadena, refiere AP.

On the topic of Halloween, Megyn Kelly doesn't understand the problem with *checks notes* blackface? pic.twitter.com/OJFd4AizEE