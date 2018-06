Melania Trump visita a los niños enjaulados

Agencia

Texas.- Este jueves, Melania Trump, visitó dos instalaciones en el estado de Texas, que albergan algunos de los más de dos mil 300 hijos de migrantes retenidos por el Gobierno de EE.UU., después de que sus familias ingresaron irregularmente al país, informó AP.

De acuerdo con el portal de noticias RT, la visita de la primera dama al centro infantil Upbring New Hope este jueves se produce después de que el presidente del país, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva para detener la práctica de separar a las familias de migrantes indocumentados.

SIN AVISAR

La primera dama Melania Trump, hace una visita sorpresa a un albergue en donde se encuentra niños que fueron separados de sus padres y dice;

“Quiero preguntarles cómo puedo ayudar a que estos niños se reúnan con sus familias lo más rápido posible.” pic.twitter.com/OjwfzRSlTx — Subrayadomx 🇲🇽 (@subrayadomx) 21 de junio de 2018

También te puede interesar: Time 'critica' a Trump en su portada por separar a las familias

Sin embargo, su política de enjuiciar criminalmente a quienes cruzan la frontera ilegalmente permanece intacta, de acuerdo con su política de 'tolerancia cero'.

Anteriormente, la primera dama había afirmado a través de su directora de comunicaciones, Stephanie Grisham, que "odia" ver a las familias separadas en la frontera.

Melania Trump, se encuentra en Texas, visitando un albergue donde se encuentra 58 niños que fueron separados de sus padres.

“Quiero preguntarles cómo puedo ayudar a que estos niños se reúnan con sus familias lo más rápido posible.” pic.twitter.com/C2dq2lXlRZ — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 21 de junio de 2018

Mientras tanto Donald Trump...

En una conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre su política y el Trtatado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

"México no hace nada por nosotros en materia migratoria, porque no pensamos en coyotes, delincuentes, narcotráfico, ellos se aprovechan de nosotros e inundan nuestra nación con drogas... "

"México no ha hecho nada para ayudarlos, aunque tiene buenas leyes, por eso los migrantes atraviesan todo México para llegar ahí, por otra parte el Tratado de Libre Comercio es terrible para nuestro país, México no hace nada por nosotros en materia migratoria, porque no pensamos en coyotes, delincuentes, narcotráfico, ellos se aprovechan de nosotros e inundan nuestra nación con drogas... me va a interesar ver el desenlace del TLCAN", mencionó el mandatario de Estados Unidos.