Time 'critica' a Trump en su portada por separar a las familias

ESTADOS UNIDOS.- La revista Time volvió a dar que hablar con una icónica portada que refleja la dura crítica mundial que existe contra la medida -ayer revertida- que había tomado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como política de antimigración.

Esto, porque la deportación generó que cientos de niños fueran separados de sus padres deportados, lo que aumentó la indignación luego que se revelaran imágenes de los menores en jaulas e implorando por volver a ver a sus progenitores, informa el portal 24Horas.

TIME’s new cover: A reckoning after Trump's border separation policy: What kind of country are we? https://t.co/U4Uf8bffoR pic.twitter.com/sBCMdHuPGc